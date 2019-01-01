Елена Лодыгина журналист На месте снесённого ДК «Телта» появится отель сети Hilton Строительство должно завершиться в 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Инвестор площадки на ул. Окулова, 14 в Перми, где ранее находился ДК «Телта», подписал соглашение о привлечении международного бренда Hampton by Hilton, входящего в портфолио Hilton. Следующим этапом станет подписание договора франшизы. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Напомним, изначально инвестор — ООО «Аквавита» — планировал построить на ул. Окулова, 14 гостиницу «четыре звезды» на 130 номеров с конференц-залами, рестораном, фитнес-залом, офисами и др. Строительство должно завершиться в 2023 году.

Кроме того, ООО «Аквавита» по итогам конкурсного отбора выбрало проектировщика. Им стала компания R1, входящее в группу Twelve Architects corp. Инвестиции в проект оцениваются в объеме более 1,5 млрд руб.

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