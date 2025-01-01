Алина Наумова Для ресторана «TÖB» отлили десятки копий изделий Пермского звериного стиля Он откроется в бизнес-парке «Гоголь» Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал «in vino papulos»

Для нового ресторана «TÖB», который разместится в бизнес-парке «Гоголь» на месте бывшего ДК «Телта», отлили десятки копий изделий Пермского звериного стиля. В сети появились итоговые рендеры заведения.

Как сообщает telegram-канал in vino papulos, при входе в ресторан будет расположена гардеробная, отделанная гипсовыми барельефами в зверином стиле Урала. Барные столы будут напоминать глыбы, которые откололись от Уральских гор, а на стенах ресторана появится фреска — абстрактная роспись.





Фото: telegram-канал «in vino papulos»

Дизайном занималось международное бюро архитектуры и дизайна Studia 54. Его создатели Станислав Клюев и Ольга Иванова поделились с telegram-каналом in vino papulos, что для создания интерьера команда дизайнеров отправилась в Пермский край, чтобы понять особенности и культуру края.





«Мы посетили знаковые места, исследовали древние артефакты и текстуры, ближе познакомились со звериным стилем и подбирали детали, которые могли бы стать основой будущего дизайна ресторана», — рассказали создатели дизайна.





Фото: telegram-канал «in vino papulos»

Комплекс, где расположится новый ресторан, планируют сдать в этом году. В настоящее время точная дата открытия неизвестна.

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