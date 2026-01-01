Кафе по мотивам сериала «Друзья» в Перми объявило о закрытии Заведение работает 15 лет Поделиться Твитнуть

Фото: сообщество "Central Perk Perm/ Кафе для друзей Пермь" ВКонтакте

Владельцы кафе по ул. Екатерининской, 88 в Перми, созданного по мотивам культового сериала «Друзья», объявили о закрытии. Как сообщается в соцсетях заведения, Central perk прекратит работу с 13 марта.

«С 2011 года мы стали свидетелями ваших свиданий, семейных посиделок, дружеских встреч. Мы росли и развивались вместе с вами. Спасибо за время, которое вы провели с нами. Но иногда этого недостаточно. Обстоятельства сложились так, что наша дальнейшая деятельность невозможна», — отмечается в публикации.

Кафе проработало 15 лет, с 2011 года. В честь закрытия запланированы прощальные концерты, акции и подарки.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми закрываются ещё два кафе. О прекращении деятельности заявили «Китайская столовая» (ул. Ленина, 76) и кафе правильного питания «ПэПэ» (ул. Чернышевского, 20).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.