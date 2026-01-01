Кафе правильного питания «ПэПэ» в Перми закрывается Последний рабочий день — 8 февраля Поделиться Твитнуть

фото из Telrgram-канала invinopapulos

Пермское кафе «ПэПэ», специализирующееся на правильном питании, закрывается. Об этом сообщила Мария Булгакова, являющаяся владелицей заведения, в своих социальных сетях. Причины решения Мария не раскрыла.

В кафе «Новому компаньону» подтвердили, что 8 февраля станет последним рабочим днём заведения. Посетителей в воскресенье ждут с 11 до 20 час. Причиной закрытия называют «решение руководства».

Напомним, кафе «ПэПэ» заработало с 12 июля 2025 года в пермском ЖК «Браво» (ул. Чернышевского, 20).

Концепция кафе была направлена на разрушение устоявшегося мнения о том, что полезная еда — это всегда дорого, скучно и неинтересно. В меню были представлены шакшука, том ям, роллы с креветками, разнообразные салаты и бургеры, сеты для завтрака, куриная грудка, приготовленная по технологии сувид, десерты, а также полный спектр блюд для любого времени суток.

То, что кафе «ПэПэ» будет открыто в краевом центре, стало известно ещё в марте 2025 года.

Сеть «ПэПэ» зародилась в 2020 году в Казани, её основателем является Гульнара Галимова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.