Кафе здорового питания «ПэПэ» заработает в Перми 12 июля Оно откроется по ул. Чернышевского, 20 Поделиться Твитнуть

фото из Telrgram-канала invinopapulos

В Перми готовится к запуску кафе «ПэПэ». Оно заработает с 12 июля в ЖК «Браво» по ул. Чернышевского, 20. Об этом сообщает Telrgram-канал invinopapulos.

Как пишет издание, концепция кафе направлена на разрушение устоявшегося мнения о том, что полезная еда – это всегда дорого, скучно и неинтересно. В ассортименте представлены шакшука, том ям, роллы с креветками, разнообразные салаты и бургеры, сеты для завтрака, куриная грудка, приготовленная по технологии сувид, десерты, а также полный спектр блюд для любого времени суток.

То, что кафе «ПэПэ» будет открыто в краевом центре, стало известно ещё в марте, но сроки начала работы не назывались.

Сеть «ПэПэ» зародилась в 2020 году в Казани, её основателем стала Гульнара Галимова. В настоящее время в столице Татарстана функционируют два кафе «ПэПэ», а также одно заведение в Уфе. Помимо этого, ещё 17 филиалов сети находятся на этапе подготовки к открытию.

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