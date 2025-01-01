В Пермь зайдёт казанская сеть кафе здорового питания «Пэпэ» Уже объявлен поиск персонала Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми ожидается открытие кафе здорового питания «Пэпэ». ИА «Текст» сообщает, что заведение откроется по адресу: улица Чернышевского, 20. На сайте Hh.ru уже размещены вакансии управляющего с заработной платой 85 000 рублей и шеф-повара с окладом 120 000 рублей для этого будущего кафе. Открытие планируется компанией ООО «Пэпэ Пермь».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Пэпэ Пермь» было зарегистрировано в Перми 23 января 2025 года. Учредителем и руководителем организации является предприниматель Мария Булгакова.

Сеть «Пэпэ» была основана в 2020 году в Казани Гульнарой Галимовой. На сегодняшний день в столице Татарстана функционируют два кафе «Пэпэ», а также одно заведение в Уфе. Ещё 17 филиалов сети находятся на стадии подготовки к открытию.

Дата открытия кафе «Пэпэ» в Перми пока неизвестна.

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