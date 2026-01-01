Для строительства выезда из Кондратово в Перми выкупят шесть участков Их общая площадь 3,3 га Поделиться Твитнуть

В Пермском муниципальном округе для строительства дороги, которая соединит д. Кондратово и ул. Строителей в Дзержинском районе Перми, планируется изъятие земельных участков для муниципальных и госнужд. Общая протяжённость новой дороги шириной от четырёх до шести полос составит 1,3 км.

Трасса будет выполнена в двух осях: 1,1 и 0,2 км. Расчётная скорость движения — 60 км в час. По ней будут курсировать как легковые и грузовые автомобили, так и автобусы. Здесь будут установлены семь светофоров, наружное освещение, очистные сооружения, проложены ливневая и кабельная канализация, защита газопровода и хозяйственно-бытовой канализации, теплосеть, наружные сети водоснабжения. Также предусмотрено переустройство линии электропередачи. Основные характеристики и параметры при этом могут измениться при проектировании.

Как стало известно «Новому компаньону», для строительства объекта планируется полностью изъять шесть земельных участков, в том числе на б. Преображенского, общей площадью 3,3 га, предназначенных для животноводства и сельского хозяйства. Также запланирован раздел 19 участков для размещения улично-дорожной сети и коммунальных объектов, общая площадь образуемых участков составит 1 га. Все земли находятся в частной собственности физлиц или застройщиков «Заостровка» (входит в ГК «Самолёт») и «Кондратово 1» (входит в «Девелопмент-Юг»).

На проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия и обладающие их признаками, зоны охраны объектов культурного наследия. Здесь планируется построить резервуар для очистки поверхностных дождевых и талых вод, собираемых коллектором дождевой канализации с б. Преображенского и прилегающих территорий. После очистки и обеззараживания сточные воды поступят в канализационную насосную станцию, затем по коллектору — в Мулянку. Для защиты территории от подтопления грунтовыми и поверхностными водами при проектировании предусмотрят гидроизоляцию и правильную эксплуатацию водонесущих коммуникаций, для избежания заболачивания рекомендуется строить дренажные системы и предусмотреть отвод дождевых и талых вод с участка проектирования.

О планах строительства новой дороги из Кондратово в Пермь в минтрансе впервые заявили в 2020 году. Тогда же стало известно, что рассматривается два варианта выезда из Кондратово в пермский микрорайон Парковый — через ул. Строителей или ул. Встречную. В апреле 2022 года стало известно, что проектированием автодороги из Кондратово займётся строительная корпорация «Девелопмент-Юг», которая возводит в этом районе клубный пригород «Мы».

В марте 2025 года администрация округа сообщила, что проект строительства новой трассы, соединяющей Кондратово с ул. Строителей, находится на стадии госэкспертизы. Финансирование проекта предусмотрено из краевого бюджета и частично из бюджета застройщика — ГК «Самолёт», «Девелопмент-Юг» занимался разработкой проекта дороги, проходящей по б. Преображенского.

Кроме того, в сентябре в Перми выбрали подрядчика для выполнения работ по реконструкции ул. Строителей на выезде из Кондратово. Работы на участке длиной 0,7 км согласилась выполнить компания «Стройград Плюс». Сумма контракта составила 452 млн руб. В соответствии с техническими условиями, строительно-монтажные работы должны быть завершены к 28 марта 2026 года. Проектом предусмотрены перенос инженерных сетей, строительство водопропускных труб, системы наружного освещения и отвода воды, монтаж шумозащитных экранов, установка светофора на перекрёстке с б. Преображенского и благоустройство территории.

