В Перми выбрали подрядчика для реконструкции улицы Строителей на выезде из Кондратово Работы должны завершить до конца марта 2026 года

Тендер на проведение капитального ремонта ул. Строителей по направлению выезда из Кондратово в Дзержинском районе Перми выиграла компания «Стройград Плюс». Сумма контракта осталась на уровне первоначальной цены, заявленной на торгах, и составила 452 млн руб. Эти данные опубликованы на сайте госзакупок.

В соответствии с техническими условиями, строительно-монтажные работы должны быть завершены к 28 марта 2026 года.

Ранее этот проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

Фото: проектная документация / zakupki.gov.ru

Напомним, в августе предыдущие торги по выбору подрядчика для капремонта ул. Строителей на участке выезда из Кондратово были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Сам конкурс был объявлен в конце июля, а имя победителя планировалось определить 18 августа. Заказчиком работ выступает «Пермблагоустройство».

Капитальная реконструкция запланирована на отрезке длиной 715,89 м. Проект включает в себя перенос инженерных сетей, строительство водопропускных труб, системы отвода воды и наружного освещения, монтаж шумозащитных экранов, установку светофорного оборудования и благоустройство территории.

