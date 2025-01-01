Алёна Бронникова Торги по ремонту улицы Строителей на выезде из Кондратово в Пермь не состоялись Работы предлагалось выполнить за 452 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: проектная документация / zakupki.gov.ru

Торги на выполнение капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Строителей на участке выезда из Кондратово в Дзержинский район Перми признаны несостоявшимися. Ни одна организация не подала заявку на участие.

«Признать электронный конкурс несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки», — сообщается в документе, размещённом на сайте госзакупок.

Напомним, конкурс был объявлен в конце июля, победителя должны были определить 18 августа. Заказчиком выступило «Пермблагоустройство». По условиям контракта, подрядчик должен был приступить к работам 29 августа 2025 года и завершить их 28 марта 2026 года. Начальная цена составила 452,05 млн руб.

Капитальный ремонт запланирован на участке протяжённостью 715,89 м. Проектом предусмотрены переустройство инженерных коммуникаций, устройство водопропускных труб, системы водоотведения и наружного освещения, установка шумозащитных экранов, светофорного объекта и благоустройство.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.