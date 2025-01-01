Алёна Бронникова
К ремонту улицы Строителей на выезде из Кондратово в Пермь приступят в конце лета
Стоимость работ оценили в 452 млн рублей
«Пермблагоустройство» ищет подрядчика для капитального ремонта дороги по ул. Строителей на участке выезда из Кондратово в Дзержинский район Перми. Согласно проекту контракта, начало работ запланировано на 29 августа 2025 года. Срок окончания намечен на 28 марта 2026 года.
Протяжённость участка капитального ремонта дороги составляет 715,89 м, на нём организовано шесть полос движения. Проектом также предусмотрены переустройство инженерных коммуникаций, устройство водопропускных труб, системы водоотведения и наружного освещения, установка шумозащитных экранов на 488 м и одного светофорного объекта и благоустройство. Помимо непосредственно строительно-монтажных работ подрядчик должен также подготовить рабочую документацию.
Начальная цена контракта составляет 452,05 млн руб. Средства будут выделены из бюджетов города и края. Итоги конкурса станут известны 18 августа.
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