Алёна Бронникова К ремонту улицы Строителей на выезде из Кондратово в Пермь приступят в конце лета Стоимость работ оценили в 452 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: проектная документация / zakupki.gov.ru

«Пермблагоустройство» ищет подрядчика для капитального ремонта дороги по ул. Строителей на участке выезда из Кондратово в Дзержинский район Перми. Согласно проекту контракта, начало работ запланировано на 29 августа 2025 года. Срок окончания намечен на 28 марта 2026 года.

Фото: проектная документация / zakupki.gov.ru

Протяжённость участка капитального ремонта дороги составляет 715,89 м, на нём организовано шесть полос движения. Проектом также предусмотрены переустройство инженерных коммуникаций, устройство водопропускных труб, системы водоотведения и наружного освещения, установка шумозащитных экранов на 488 м и одного светофорного объекта и благоустройство. Помимо непосредственно строительно-монтажных работ подрядчик должен также подготовить рабочую документацию.

Начальная цена контракта составляет 452,05 млн руб. Средства будут выделены из бюджетов города и края. Итоги конкурса станут известны 18 августа.

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