Власти Пермского округа подтвердили строительство нового выезда из Кондратово Разрабатывается и проект двухполосной дороги по бульвару Преображенского Поделиться Твитнуть

фото: администрация Пермского МО

В администрации Пермского муниципального округа сообщили о начале реализации проекта по созданию нового выезда из Кондратово. Чиновники подтвердили, что проект строительства новой трассы, соединяющей крупнейшую деревню округа с ул. Строителей в м/р Парковом (Пермь), находится на стадии госэкспертизы.

Финансирование проекта предусмотрено как из краевого бюджета, так и частично из бюджета застройщика — Группы компаний «Самолёт». Помимо этого, компания «Девелопмент-Юг» занимается разработкой проекта двухполосной дороги, проходящей по бульвару Преображенского. С целью соединения этого участка с ул. Водопроводной планируется поэтапное обновление существующей дороги уже в текущем году, в соответствии с финансовыми возможностями окружного бюджета.

Ранее о том, что проект строительства новой дороги из д. Кондратово на ул. Строителей проходит экспертизу, на заседании комитета краевого парламента по бюджету сообщил министр транспорта Сергей Вешняков.

«Мы уже закончили проект, в настоящий момент он находится на экспертизе. Планируем, что через 1-1,5 месяца он будет одобрен, и мы объявим процедуру реализации строительно-монтажных работ. Задача — максимально сделать в этом году. Возможно, какие-то работы по благоустройству уйдут на будущий год», — заявил министр.

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