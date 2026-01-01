Кредитор пермского Треста №14 не смог оспорить продажу санатория «Сосновый бор» Заявление рассматривалось почти два года Поделиться Твитнуть

Санаторий "Сосновый бар"/ фото: санатории-перми.рф

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении заявления кредитора пермского Треста №14 Михаила Михайлова, требовавшего признать недействительными итоги торгов по продаже санатория-профилактория «Сосновый бор» (ул. Усадебная, 55). Как стало известно «Новому компаньону», решение вынесено 4 февраля.

Заявление рассматривалось с апреля 2024 года. В нём кредитор просил признать недействительными результаты торгов в рамках процедуры конкурсного производства и договор купли-продажи недвижимого и движимого имущества санатория-профилактория «Сосновый бор», заключённый с АО «Маэстро», а также применить последствия недействительности сделки в виде возврата переданного АО имущества в конкурсную массу (поскольку покупатель якобы оплатил сделку средствами самого должника).

Напомним, в мае 2019 года Федеральная налоговая служба подала в суд заявление о банкротстве строительной организации. Первоначальная сумма требований составила 218,1 млн руб. ПАО «Трест №14» признали банкротом в январе 2021 года, конкурсное производство было открыто на один год. В рамках дела о банкротстве на торги в январе 2023 года выставили санаторий-профилакторий «Сосновый бор». Победителем стало АО «Маэстро». Лот, в который вошли участок площадью 9,5 га и размещённые на нём объекты, был выкуплен за 109 млн руб.

