Пермский санаторий «Сосновый бор» выставлен на публичные торги Они начнутся 27 февраля Поделиться Твитнуть

Санаторий "Сосновый бар"/ фото: санатории-перми.рф

В Перми конкурсным управляющим ПАО «Трест № 14» Олегом Касьяновым выставлен на торги посредством публичного предложения ведомственный санаторий-профилакторий «Сосновый бор» (ул. Усадебная, 55). Информация размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Имущество реализуется одним лотом, в который вошли земельный участок площадью 9,5 га и размещённые на нём здания корпусов, веранды, КПП, бассейн, футбольное поле, клуб-столовая, прачечная и т.д.

Торги начнутся 27 февраля 2023 года. Начальная цена санатория — 155,722 млн руб.

Сообщается, что каждые семь дней цена будет снижаться на 10% от начальной. Минимальная сумма, по которой может быть продан лот, – 50% от первоначальной цены.

Ранее санаторий выставлялся на аукционы, однако они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников.

Санаторий-профилакторий продаётся в рамках конкурсного производства строительной организации ПАО «Строительно-монтажный трест № 14». Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед Федеральной налоговой службой в размере около 200 млн руб.

Ранее сообщалось, что обанкротившийся Трест № 14 реализовал на торгах земельный участок и права охотпользователя. Вырученная сумма превысила 21 млн руб.

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