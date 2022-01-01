Пермский санаторий «Сосновый бор» выставлен на публичные торги
Они начнутся 27 февраля
В Перми конкурсным управляющим ПАО «Трест № 14» Олегом Касьяновым выставлен на торги посредством публичного предложения ведомственный санаторий-профилакторий «Сосновый бор» (ул. Усадебная, 55). Информация размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Имущество реализуется одним лотом, в который вошли земельный участок площадью 9,5 га и размещённые на нём здания корпусов, веранды, КПП, бассейн, футбольное поле, клуб-столовая, прачечная и т.д.
Торги начнутся 27 февраля 2023 года. Начальная цена санатория — 155,722 млн руб.
Сообщается, что каждые семь дней цена будет снижаться на 10% от начальной. Минимальная сумма, по которой может быть продан лот, – 50% от первоначальной цены.
Ранее санаторий выставлялся на аукционы, однако они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников.
Санаторий-профилакторий продаётся в рамках конкурсного производства строительной организации ПАО «Строительно-монтажный трест № 14». Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед Федеральной налоговой службой в размере около 200 млн руб.
Ранее сообщалось, что обанкротившийся Трест № 14 реализовал на торгах земельный участок и права охотпользователя. Вырученная сумма превысила 21 млн руб.
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