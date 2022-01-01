​В Перми выставлен на продажу санаторий-профилакторий «Сосновый бор» Начальная цена объекта — 173 млн рублей Поделиться Твитнуть

Санаторий "Сосновый бар"/ фото: санатории-перми.рф

В Перми конкурсным управляющим ПАО «Трест № 14» Олегом Касьяновым объявлен аукцион по продаже ведомственного санатория-профилактория «Сосновый бор» (ул. Усадебной, 55). Информация размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Начальная цена санатория — 173 млн руб. Заявки на участие принимаются с 19 сентября до 21 октября.

Имущество реализуется одним лотом, в который вошли земельный участок площадью 9,5 га и размещённые на нём здания корпусов, веранды, КПП, бассейн, футбольное поле, клуб-столовая, прачечная и т.д.

Торги состоятся 25 октября.

Санаторий-профилакторий продаётся в рамках конкурсного производства строительной организации ПАО «Строительно-монтажный трест № 14». Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед Федеральной налоговой службой в размере около 200 млн руб.





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