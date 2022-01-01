Обанкротившийся Трест № 14 реализовал на торгах земельный участок и права охотпользователя Вырученная сумма превысила 21 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПАО «Трест №14» в конце декабря 2022 года реализовало на торгах очередные два лота. Соответствующая информация появилась на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

26 декабря договор купли-продажи был заключён с индивидуальным предпринимателем Александром Баракиным. Он за 13,2 млн руб. выкупил у обанкротившегося предприятия четыре земельных участка (один из которых площадью 3,5 тыс кв. м находится на ул.Днепровской) и три одноэтажных жилых дома в Мотовилихе.

А 22 декабря был заключён договор о передаче права охотпользователя от ПАО «Трест № 14» к ООО «МБ-Альянс» по цене 7,8 млн руб.

Ранее сообщалось, что Трест №14 продал административное здание во Фролах и передал Пермскому фонду защиты прав дольщиков недостроенный дом.

Имущество реализуется в рамках конкурсного производства строительной организации ПАО «Строительно-монтажный трест № 14». Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед Федеральной налоговой службой в размере около 200 млн руб.

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