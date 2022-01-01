Елена Синица Здание Треста №14 реализовали на торгах В торгах принял участие только один предприниматель Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Двухэтажное административное здание ПАО «Трест №14», расположенное во Фролах, реализовано на торгах. Соответствующая информация появилась на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Поясняется, что договор купли-продажи заключён с индивидуальным предпринимателем, который стал единственным участником торгов, прошедших 10 ноября. Лот был продан за 5,8 млн руб. В связи с этим повторные торги, назначенные на 20 декабря, отменены.





Ранее сообщалось, что Трест №14 передал Пермскому фонду защиты прав дольщиков недостроенный дом.

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