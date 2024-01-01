Алёна Бронникова Кредитор пермского Треста №14 оспаривает в суде продажу санатория «Сосновый бор» Михаил Михайлов посчитал, что комплекс был приобретён незаконно Поделиться Твитнуть

Санаторий "Сосновый бар"/ фото: санатории-перми.рф

Кредитор пермского Треста №14 Михаил Михайлов обратился в суд с заявлением о признании недействительными торгов по продаже санатория-профилактория «Сосновый бор» (ул. Усадебная, 55) в 2023 году. Информация об этом появилась на сайте ЕФРСБ 2 апреля.

В заявлении он просит признать недействительными результаты торгов в рамках процедуры конкурного производства и договор купли-продажи недвижимого и движимого имущества санатория, заключённый с АО «Маэстро», и применить последствия недействительности сделки в виде возврата переданного АО имущества в конкурсную массу. Также он подал жалобу на действия арбитражного управляющего.

В январе Михайлов обращался в суд с заявлением о признании недействительными агентского и арендного договоров, заключённых в 2019 и 2020 годах между ПАО «Трест №14» и ООО «СОК СП «Сосновый бор».

«Имеются основания полагать, что комплекс был приобретён за счёт денежных средств, которые могли и должны были остаться в распоряжении Треста №14», — прокомментировал Михайлов изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

Он добавил, что у некоего «крупного участника рынка имеется интерес в приобретении комплекса на честных условиях — с последующим его сохранением и развитием».

Как правило, в результате признания сделки недействительной стороны должны вернуть товар и уплаченные за него деньги. По словам Михайлова, заявители намерены вернуть в этом случае Тресту №14 весь имущественный комплекс и доказать, что ПАО не должно возвращать «Маэстро» полученные от продажи деньги, поскольку покупатель оплатил сделку средствами самого должника.

Михайлов обратил внимание, что перед поступлением в суд иска о банкротстве Треста №14 в 2019 году Валентина Мачехина, супруга скончавшегося руководителя завода Владимира Мачехина, создала ООО «СОК СП «Сосновый бор». Компания была учреждена бывшим членом совета директоров Треста №14 Павлом Шубенцевым и дочерью Мачехина Натальей Белобородовой.

С компанией Трест №14 подписал агентский договор, позволяющий принимать на счёт ООО средства должника от связанной с санаторием деятельности. Затем организации заключили договор аренды до конца 2023 года, по которому имущество «Соснового бора» перешло во временное владение ООО. Размер ежемесячной платы за санаторий составлял 500 тыс. руб., после уплаты всех налогов за комплекс арендодателю оставалось около 10 тыс. руб. ежемесячного дохода.

Кредитор подчеркнул, что под прикрытием договора аренды недвижимости ООО получило готовый, высокодоходный бизнес. Он считает, что «Маэстро» имеет заинтересованность по отношению к Тресту №14 и приобрёл санаторий за счёт средств, вырученных от необоснованной эксплуатации этого имущества.

В АО «Маэстро» рассказали «Коммерсантъ-Прикамье» о планах по реконструкции «Соснового бора». Собственник планирует построить новые жилые корпуса, гостиницу со спа-центром, лыжероллерную трассу, медцентр, ресторан и пр.

«В России есть настоящие патриоты, которые в это непростое время вкладывают силы и средства в развитие Пермского края, а есть те, кто пошёл не в ту дверь. АО "Маэстро" в настоящее время подготовило концепцию комплексной реконструкции санатория, предполагающую значительные капиталовложения. Компания находится во взаимодействии с министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края», — прокомментировали в компании.

В мае 2019 года Федеральная налоговая служба подала в суд заявление о банкротстве строительной организации. Первоначальная сумма требований составила 218,1 млн руб. ПАО «Трест №14» признали банкротом в январе 2021 года, конкурсное производство было открыто сроком на один год. В рамках дела о банкротстве на торги в январе 2023 года выставили санаторий-профилакторий «Сосновый бор». Победителем стало АО «Маэстро». Лот, в который вошли участок площадью 9,5 га и размещённые на нём объекты, был выкуплен за 109 млн руб.

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