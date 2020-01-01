Мария Сыропятова В Перми суд наложил обеспечительные меры на земельные участки, выкупленные японской компанией Девелопер планирует застроить их жильём Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края наложил запрет на действия по регистрации в Росреестре перехода права собственности на несколько участков в Перми, принадлежащих компании-застройщику из Японии Yunika. Речь идёт о земельных участках на ул. Рязанской, 101, 103а, 91 и ул. Толмачёва, 3. Обеспечительные меры согласно картотеке суда были наложены по заявлению конкурсного управляющего Олега Касьянова в рамках дела о банкротстве «Треста №14».

Общая площадь участков на ул.Рязанской, 101, 103а и 91 составляет 130 тыс. кв. м. Также наложены обеспечительные меры на землю на ул. Толмачёва, 3 общей площадью 2,4 тыс. кв. м.

Известно, что в планах компании — застройка этих участков жильём с коммерческими помещениями.

Напомним, данные земельные участки были проданы японской компании Yunika в 2018 году. Заявление Федеральной налоговой службы было подано в мае 2019 года, первоначальная сумма требований — 218,1 млн руб., ПАО «Трест №14» признан банкротом в январе 2021 года, конкурсное производство открыто сроком на один год. Недавно стало известно, что конкурсный управляющий ПАО «Трест №14» требует признать недействительными три договора купли-продажи участков и объектов недвижимости, заключённые с ООО «Юника-Инвест».

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