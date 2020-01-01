Мария Сыропятова
В Перми суд наложил обеспечительные меры на земельные участки, выкупленные японской компанией
Девелопер планирует застроить их жильём
Арбитражный суд Пермского края наложил запрет на действия по регистрации в Росреестре перехода права собственности на несколько участков в Перми, принадлежащих компании-застройщику из Японии Yunika. Речь идёт о земельных участках на ул. Рязанской, 101, 103а, 91 и ул. Толмачёва, 3. Обеспечительные меры согласно картотеке суда были наложены по заявлению конкурсного управляющего Олега Касьянова в рамках дела о банкротстве «Треста №14».
Общая площадь участков на ул.Рязанской, 101, 103а и 91 составляет 130 тыс. кв. м. Также наложены обеспечительные меры на землю на ул. Толмачёва, 3 общей площадью 2,4 тыс. кв. м.
Известно, что в планах компании — застройка этих участков жильём с коммерческими помещениями.
Напомним, данные земельные участки были проданы японской компании Yunika в 2018 году. Заявление Федеральной налоговой службы было подано в мае 2019 года, первоначальная сумма требований — 218,1 млн руб., ПАО «Трест №14» признан банкротом в январе 2021 года, конкурсное производство открыто сроком на один год. Недавно стало известно, что конкурсный управляющий ПАО «Трест №14» требует признать недействительными три договора купли-продажи участков и объектов недвижимости, заключённые с ООО «Юника-Инвест».
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