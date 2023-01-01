Олег Антонов Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» Треста № 14 продали на торгах за 109 млн рублей Поделиться Твитнуть

Санаторий "Сосновый бар"/ фото: санатории-перми.рф

Конкурсный управляющий ПАО «Строительно-монтажный трест № 14» Олег Касьянов сообщил о продаже на торгах посредством публичного предложения санатория-профилактория «Сосновый бор» пермской компании «Маэстро». Актив реализован за 109 млн руб. Об этом сообщается на портале ЕФРСБ. Договор с победителем аукциона заключён 31 марта.

Ведомственный санаторий-профилакторий «Сосновый бор» (ул. Усадебная, 55) продавался одним лотом, в который вошли земельный участок площадью 9,5 га и размещённые на нём здания корпусов, веранды, КПП, бассейн, футбольное поле, клуб-столовая, прачечная и т.д. Начальная цена торгов составляла 155,722 млн руб.

Ранее актив выставлялся на аукционы, однако они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников.





Напомним, имущество реализуется в рамках конкурсного производства строительной организации ПАО «Строительно-монтажный трест № 14». Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб.

Ранее сообщалось, что обанкротившийся Трест реализовал на торгах автопарк. Вырученная сумма превысила 28 млн руб.





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