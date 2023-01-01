Олег Антонов Обанкротившийся Трест № 14 реализовал на торгах автопарк Вырученная сумма превысила 28 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Строительно-монтажный трест № 14» Олег Касьянов сообщает, что в марте по результатам торгов посредством публичного предложения заключён договор купли-продажи по лоту № 22 с индивидуальным предпринимателем Денисом Федуловым, выкупившим автопарк банкрота. Сумма сделки составила 28 млн 810 тыс. руб.

В лот входило 38 автомобилей (в том числе 16 КАМАЗов, 10 ГАЗов, 6 ЗИЛов), 8 автобусов НефАЗ, 15 прицепов и полуприцепов, другая техника, включая снегоходы, мотовездеход и будьдозеры. Соответствующая информация появилась на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, имущество реализуется в рамках конкурсного производства строительной организации ПАО «Строительно-монтажный трест № 14». Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб.

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