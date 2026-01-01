В Перми открылся первый в городе падел-клуб В техническом формате зал заработал 2 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: freepik / ru.freepik.com

В Перми 2 февраля открылся первый в городе падел-клуб. Как стало известно «Новому компаньону», Padel dom разместился по ул. Героев Хасана, 105, к. 71. Авторы проекта сообщили, что пока зал работает в техническом формате.

Проект запустили с работы двух кортов, всего планируется открыть четыре, один из них — на четыре человека — ожидается в феврале. Также будет обустроен приват-корт на двоих человек. в течение месяца организаторы продолжат работы по доработке раздевалок, оформлению зала, приобретению и обновлению мебели.

Ранее уже неоднократно сообщалось о планах открыть в Перми площадку для игры в падел-теннис. В феврале 2025 года стало известно о решении гендиректора АО «Кортекс» — девелопера МФК «Москва» — Геннадия Кузнецова развивать в Перми новое спортивное направление, в городе на тот момент искали подходящую площадку, чтобы построить корты для игры в падел. Также строительство спорткомплекса с кортами под падел-теннис запланировано в м/р Ива и на б. Гагарина.

