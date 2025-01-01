Власти намерены построить на Иве в Перми спорткомплекс с кортами под падел-теннис На объекте разместят пять крытых и открытых кортов Поделиться Твитнуть

Фото: Публичная кадастровая карта

В Перми на территории м/р Ива запланировано строительство спортивного объекта с кортами для игры в падел-теннис. Объект будет размещён на площадке размером 3,8 тыс. кв. м в границах улиц Июльской и Сакко и Ванцетти. Краевое минимущества подготовило проект приказа об утверждении проекта планировки территории.

«В границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства предусмотрено размещение нежилого здания с объектами спортивного назначения и нежилыми помещениями, кортов для падел-тенниса», — сообщается в опубликованном на сайте ведомства документе.

На участке планируется возвести здание высотой до двух этажей, общей площадью помещений не более 2,2 тыс. кв. м, с тремя крытыми и двумя открытыми кортами. У объекта также предусмотрят парковку минимум на 12 машино-мест. Строительство будет вестись за счёт застройщика. По данным публичной кадастровой карты, участок находится на ул. Сакко и Ванцетти, з/у 95а.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Ленинском районе Перми к 2028 году ООО «Компания Грейт» планирует возвести теннисный парк «Спешилов» с кортами (для падел-тенниса, бадминтона и настольного тенниса) и площадками для отдыха.

Также новую площадку для игры в падел в Перми намерен построить бизнесмен Геннадий Кузнецов, гендиректор девелопера МФК «Москва».

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