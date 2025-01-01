На бульваре Гагарина в Перми могут построить спорткомплекс для занятий падел-теннисом Общий объём инвестиций оценивается в 120 млн рублей Поделиться Твитнуть

На заседании пермского Городского Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, были изучены материалы о подготовке к реализации проекта компании «Каскад Групп», претендующего на получение статуса «приоритетный инвестиционный проект» на уровне края.

Компания планирует строительство многофункционального спорткомплекса для занятий падел-теннисом. Местом расположения выбран б. Гагарина. Здесь появятся четыре закрытых корта для падел-тенниса, а также крытые залы для настольного тенниса и других видов спорта. Общий объём инвестиций оценивается в 120 млн руб.

Представленный проект получил предварительное одобрение членов Городского Совета и был рекомендованы для дальнейшего рассмотрения на региональном уровне.

Ранее «Новый компаньон» писал, что спорткомплекс с кортами под падел-теннис может появиться в м/р Ива.

Падел-теннис — динамичная ракеточная игра, которая сочетает элементы большого тенниса и сквоша. Обычно в неё играют парами на небольшой площадке, окружённой стеклянными и металлическими стенками.

