Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В художественном вузе Перми меняется руководство Уральский филиал академии живописи возглавит «варяг» из Москвы

Как стало известно «Новому компаньону», готовится смена руководства ведущего художественного вуза Перми. Контракт директора Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества УФРАЖВиЗ) Алексея Мургина истекает 11 февраля, и руководство академии в Москве не намерено его продлевать.

Ожидается, что пост руководителя филиала займёт прибывший из Москвы художник Сергей Онучкин. С осени 2025 года он работает в Перми в должности заместителя директора.

УФРАЖВиЗ в 2025 году неоднократно становился источником новостей. Осоенью здание академии ушло на реконструкцию, и учебный процесс переместился в помещение бывшего детского садика. Позже историческое здание академии оказалось в центре судебного разбирательства: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия требует сноса пристроек, сделанных в 1990-е годы.

Недавно стало известно, что художественный вуз покинула заведующая кафедрой живописи и композиции Татьяна Нечеухина.

