Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества в Перми покинул ведущий преподаватель Кафедра живописи и композиции осталась без руководителя

Татьяна Нечеухина. Фото: Владислав Плетенёв

Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества (УФРАЖВиЗ) покинула Татьяна Нечеухина — ведущий и самый популярный преподаватель, один из лидеров пермского сообщества художников. По словам Татьяны Тимофеевны, среди причин, заставивших её отказаться от преподавания — необходимость постоянно запрашивать утверждение всех программ вплоть до сюжетов дипломных работ студентов в головном вузе в Москве.

В Уральском филиале академии Нечеухина работала более 30 лет. В последние годы возглавляла кафедру живописи и композиции. После её ухода должность заведующего кафедрой пока остаётся вакантной.

Художница сообщила «Новому компаньону», что намерена сосредоточиться на творчестве и отдохнуть от преподавания. В Центральном выставочном зале сейчас проходит выставка «День художника» (0 +) с её активным участием. Подробнее о выставке можно будет прочитать в «Новом компаньоне» 10 февраля.

