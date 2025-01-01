Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Уральский филиал академии живописи, ваяния и зодчества в Перми переезжает в детский садик ПРОО «Камва» осталась без помещения Поделиться Твитнуть

Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова переезжает из здания на углу ул. Ленина и Комсомольского проспекта в детский садик в м/р Юбилейном. Адрес нового учебного помещения: ул. Балхашская, 203.

Как сообщает директор филиала Алексей Мургин, здание бывшего детсада № 369 полностью подготовлено и передано вузу по договору от 15 октября. Переезд произойдёт в самое ближайшее время.

Мера эта временная, связана с началом капитального ремонта здания по ул. Ленина, 56. Программа первого этапа капитального ремонта и реставрации исторического здания — памятника градостроительства и архитектуры регионального значения — стартовала летом 2025 года и продлится, по информации Алексея Мургина, до декабря 2026 года. Как уже сообщал «Новый компаньон», стоимость работ первого этапа составила 165 млн руб. В эту сумму входят капитальный ремонт системы отопления, кровли и межэтажных перекрытий.

После этого реконструкция продолжится: будут замены все инженерные сети, отреставрированы окна. Пройдёт косметический ремонт внутренних помещений, после чего они будут оснащены новым учебным оборудованием и мебелью. По оценкам сотрудников академии, ремонт займёт не менее двух лет.

Вместе с академией здание покидает и Пермская региональная общественная организация «Камва». Её шоурум, склад и офис располагались в помещениях с боковым входом в здание. Как написала в соцсетях руководитель «Камвы» Наталия Шостина, шоурум удалось разместить по ул. Горького, 27 — в «Доме с балериной», а многочисленные арт-объекты, костюмы и другие предметы из обширной коллекции «Камвы» перевозить буквально некуда.

Здание на углу ул. Ленина и Комсомольского проспекта — объект культурного наследия «Приют губернский детский». Оно было построено после пожара 1842 года и приспособлено под приют в 1875-1878 годах. В 1880-1885 годах к восточному фасаду была сделана пристройка, объединённая с первоначальным объёмом общим архитектурным решением. В 1896-1899 годах по проекту архитектора Василия Попатенко был построен новый фасад, обращённый к Комсомольскому проспекту (в то время — ул. Кунгурская). Здание примечательно декоративной отделкой фасадов в стилистике архитектурной эклектики с преобладанием классических элементов. Предметами охраны являются не только фасады, но и многие внутренние элементы здания, в том числе парадная лестница с коваными балясинами.

Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества был открыт в Перми в 1992 году. Основатель академии Илья Глазунов планировал открыть сеть филиалов по всей России, однако пермский филиал, создание которого стало возможным во многом благодаря усилиям народного художника РФ Евгения Широкова, так и остался единственным. Он предоставляет уникальные в масштабах Уральского региона возможности классического высшего художественного образования.

