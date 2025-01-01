Алёна Бронникова Ремонт здания Академии живописи в Перми оценили в 165 млн рублей Контрактом предусмотрен только первый этап работ Поделиться Твитнуть

Проект «Пермстроймет+» / zakupki.gov.ru

ФГБОУ ВО «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» опубликовало закупку на проведение первого этапа капитального ремонта и реставрации корпуса на ул. Ленина, 56 в Перми. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Приют губернский детский».

Как указано на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 165,2 млн руб. Заявки принимаются до 16 июня. Дата подведения итогов — 19 июня. Срок исполнения контракта — 20 декабря 2026 года.

По условиям техзадания, исполнитель должен будет выполнить ремонт на основании проектной документации, разработанной ООО «Пермстроймет+» в 2021 году. Этап включает в себя устройство гидроизоляции, отмостки и площадок входа, ремонт первого и второго этажей, чердака, кровли, полов первого этажа, венткамеры, перекрытий, металлических лестниц и окон. Также необходимо обновить коммунальные сети, провести электромонтажные работы, установить охранную сигнализацию, видеонаблюдение.

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