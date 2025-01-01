Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Здание академии живописи в Перми стало предметом судебного разбирательства Художественный вуз отрицает причастность к изменениям в архитектуре исторического объекта Поделиться Твитнуть

В Арбитражном суде Пермского края рассматриваются иски к владельцам здания на углу ул. Ленина и Комсомольского проспекта — объекта культурного наследия «Приют губернский детский».

Речь идёт о здании, в котором расположен Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. По данным «Коммерсанта», кроме учебного заведения, здесь расположены ещё пять организаций. Академия — федеральный вуз и является собственником своего помещения, а не арендатором.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия обратилась в суд с требованием провести реставрацию здания и восстановить его исторический облик: раскрыть внутридомовой арочный проезд под переходом между объёмами здания со стороны Комсомольского проспекта, демонтировать пристройки на уровне первого этажа с той же стороны и восстановить оконные проёмы. Ответчиками, кроме академии, стали владельцы других помещений — ООО «Союз-Инвест» и индивидуальные предприниматели Ирина Тиунова и Сергей Бородин.

Примечательно, что академия в настоящее время в этом здании не работает: в нём как раз проходят реставрационные работы по проекту, который прошёл государственную экспертизу. Учебный процесс перемещён в здание бывшего детского сада по ул. Балхашской, 203.

Как рассказал «Новому компаньону» директор Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Алексей Мургин, спорные изменения в архитектуре бывшего детского приюта были сделаны в 1990-е годы, в эпоху «дикого капитализма». Собственниками и арендаторами появившихся в результате перестройки помещений являются представители малого бизнеса: здесь расположены заведения общепита, аудиторская контора и другие малые предприятия. Реальными ответчиками в суде выступают собственники именно этих помещений, академия в этом качестве фигурирует, поскольку входит в пул собственников. К учебному заведению никакие конкретные требования по восстановлению исторического облика памятника не предъявляются.

Здание приюта губернского детского было построено после пожара 1842 года и приспособлено под приют в 1875-1878 годах. В 1880-1885 годах к восточному фасаду была сделана пристройка, объединённая с первоначальным объёмом общим архитектурным решением. В 1896-1899 годах по проекту архитектора Василия Попатенко был построен новый фасад, обращённый к Комсомольскому проспекту (в то время — ул. Кунгурская). Здание примечательно декоративной отделкой фасадов в стилистике архитектурной эклектики с преобладанием классических элементов. Предметами охраны являются не только фасады, но и многие внутренние элементы здания, в том числе парадная лестница с коваными балясинами.

