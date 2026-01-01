Каток у КВЦ «Пермь Экспо» за месяц посетили более 23 тысяч человек Работу каток завершил 31 января Поделиться Твитнуть

Скриншот видео elegram-канала "Фонд развития Пермского края"

В Перми 31 января завершил работу бесплатный каток у конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо» на ш. Космонавтов. Он проработал месяц, за это время его посетили более 23 тыс. человек. Об этом сообщает Фонд развития Пермского края.

«31 января завершил работу «Экспо-каток». За месяц ледовую площадку посетили более 23 тыс. человек. Сезон завершился большим праздником и розыгрышем призов», — рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, «Экспо-каток» открылся 31 декабря. Только за время новогодних праздников его посетили 16 тыс. человек. Каждый день, за исключением морозных дней, когда площадка не работала, его посещали от 1 до 2 тыс. человек.

При этом в Перми продолжают действовать около 50 локаций для катания на коньках, в том числе шесть бесплатных муниципальных катков. Они функционируют на стадионах «Гайва», «Спутник», «Молния» и «Авангард», на площадке у «Гознака» и хоккейной коробке СК «Победа». По информации комитета по физической культуре и спорту Перми, за месяц муниципальные катки посетили почти 10 тыс. человек.

