За месяц почти 10 тысяч пермяков посетили муниципальные катки
В городе работают около 50 катков и хоккейных коробок
В комитете по физической культуре и спорту Перми сообщили, что проект «Ледовый сезон» продолжает свою работу. В его рамках жители города могут бесплатно посещать шесть муниципальных катков. С 26 декабря 2025 года эти ледовые площадки посетили 9830 человек.
Для бесплатного посещения доступны следующие катки:
— стадион «Гайва» (ул. Карбышева, 52);
— стадион «Спутник» (ул. Мензелинская, 12);
— хоккейная коробка СК «Победа» (ул. Обвинская, 9);
— стадион «Молния» (ул. Волховская, 26);
— площадка у «Гознака» (ул. Кавалерийская, 3а);
— стадион «Авангард» (ул. Светлогорская, 14).
Бесплатно катки можно посещать по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00.
В Перми работают около 50 катков и хоккейных коробок.
