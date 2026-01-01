За месяц почти 10 тысяч пермяков посетили муниципальные катки В городе работают около 50 катков и хоккейных коробок Поделиться Твитнуть

В комитете по физической культуре и спорту Перми сообщили, что проект «Ледовый сезон» продолжает свою работу. В его рамках жители города могут бесплатно посещать шесть муниципальных катков. С 26 декабря 2025 года эти ледовые площадки посетили 9830 человек.

Для бесплатного посещения доступны следующие катки:

— стадион «Гайва» (ул. Карбышева, 52);

— стадион «Спутник» (ул. Мензелинская, 12);

— хоккейная коробка СК «Победа» (ул. Обвинская, 9);

— стадион «Молния» (ул. Волховская, 26);

— площадка у «Гознака» (ул. Кавалерийская, 3а);

— стадион «Авангард» (ул. Светлогорская, 14).

Бесплатно катки можно посещать по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00.

В Перми работают около 50 катков и хоккейных коробок.

