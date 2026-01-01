Для катания на коньках и лыжах в Перми открыто около 70 локаций Оборудовано 14 лыжных трасс Поделиться Твитнуть

В Перми открылось около 70 зимних локаций для катания на коньках и лыжах. В городе оборудованы 14 лыжных трасс и залито 6 муниципальных катков, где можно покататься бесплатно. Об этом рассказал мэр Эдуард Соснин.

Лыжня проложена на экологических тропах, спорткомплексах и лыжных базах, а также в городских лесах. Протяжённость трассы в п. Новый Крым составляет 5 км, на лыжной базе «Динамо» проложены трассы длиной 1, 3 и 5 км, в Черняевском лесу у СК им. Сухарева — 3 км, на базе «Прикамье» — 3 км, у СК «Пермские медведи» — 3, 5 и 10 км.

Покататься на лыжах также можно на экотропах «Липовая гора», «Ботаническая» и «Гайвинская», лыжных базах ПГНИУ и «Звезда», спортбазе «Электрон», улицах Репина и Гремячий лог, у спорткомплекса «Протон» и спортклуба «Политехник», за ДКЖ в Черняевском лесу. Лыжню обустраивают возле лыжных баз «Искра» и «Южный».

Кроме того, на эспланаде установлена специальная горка для катания на сноубордах, горных лыжах и тюбингах, которая работает с 10:00 до 22:00. На набережной ведутся работы по обустройству горок для катания на сноубордах и горных лыжах.

Всего, согласно опубликованному на сайте администрации города списку, в Перми работают почти 70 лыжных трасс, платных и бесплатных катков, в том числе залитых на хоккейных коробках.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в течение зимы можно бесплатно покататься на коньках на шести муниципальных катках по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00.

