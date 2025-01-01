Зимой в Перми откроются около 50 катков и хоккейных коробок Проект «Ледовый сезон» стартовал 26 декабря Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

В Перми 26 декабря стартовал проект «Ледовый сезон», которым предусмотрено бесплатное посещение муниципальных катков для всех желающих в определённые часы. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как рассказали в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, в рамках проекта бесплатно посещать жители смогут шесть муниципальных катков. В том числе, каток на стадионе «Гайва» (ул. Карбышева, 52), каток на стадионе «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), хоккейную коробку спорткомплекса «Победа» (ул. Обвинская, 9), каток на стадионе «Молния» (ул. Волховская, 26), каток у «Гознака» (ул. Кавалерийская, 3а) и каток на стадионе «Авангард» (ул. Светлогорская, 14).

Время бесплатного посещения — по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00. Всего в течение сезона на территории города будут работать около 50 катков и хоккейных коробок.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 31 декабря в полдень перед КВЦ «Пермь Экспо» начнёт работу новый бесплатный каток. Он будет открыт для посетителей каждый день в январе с 11:00 до 23:00.

