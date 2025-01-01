В Перми стартовал фестиваль зимних видов спорта Всю зиму для пермяков будут проходить мастер-классы, любительские соревнования и массовые катания Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

На площади перед Театром-Театром в Перми 29 декабря торжественно открыли «Бионорд Каток». В этот же день состоялось открытие фестиваля зимних видов спорта. К новому сезону здесь расширили ледовую арену и впервые оборудовали профессиональную дорожку для керлинга.

Как рассказал глава Прикамья Дмитрий Махонин, всю зиму в краевой столице будут проходить мастер-классы, любительские соревнования и массовые катания.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

«Одно из первых событий фестиваля — мастер-класс от серебряного призёра Олимпийский игр 2002 года, фигуриста Ильи Авербуха. Он поделился своим мастерством с нашими спортсменами», — сообщил губернатор.

В этом году на катке впервые будет реализован проект «Народный ледниковый». Пермяки смогут понаблюдать за репетициями фигуристов и выйти на лед вместе с ними.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Кроме того, на эспланаде открыта горка высотой 8,5 м. На ней можно прокатиться на сноуборде, горных лыжах и тюбинге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.