На набережной Перми строят горки для катания на сноуборде и горных лыжах Высота склонов будет достигать 4,5 метра

Фото: Федерация сноуборда России

На нижней части набережной Перми появятся две горки для катания на сноубордах и горных лыжах. По информации администрации города, их разместят в амфитеатре. В данный момент уже стартовали работы по их возведению.

«Проект «Катай по-дикому» предоставит жителям и гостям города бесплатную площадку для катания на сноуборде и горных лыжах, а также серию бесплатных мастер-классов от опытных тренеров. В Перми на нижней части набережной Камы (амфитеатр) стартовало строительство двух склонов для катания на сноуборде и лыжах», — сообщили в мэрии.

Один склон будет создан для новичков, его размеры составят 4*19 м. Второй будет предназначен для джибберов, опытных спортсменов, его размеры — 4,5*25 м. Открытие площадки запланировано на начало января. Горки будут работать до конца зимы.

Бесплатные мастер-классы будут проводиться как на набережной, так и на центральных городских горках, расположенных в 68-м квартале городской эспланады.

