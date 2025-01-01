На эспланаде в Перми появится горка для сноуборда и тюбинга В столице Прикамья снова пройдёт фестиваль зимних видов спорта Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация сноуборда России

Центр организации закупок Пермского края разместил на площадке Сбера объявление об электронном аукционе на право оказания услуг по обеспечению функционирования горки для катания на сноубордах и тюбингах.

Начальная цена аукциона — 38 млн руб. Итоги будут подведены 19 ноября.

Предполагается, что горка для катания на лыжах, сноубордах и «ватрушках» будет построена возле Театра-Театра. Её высота — до 8 м, длина — около 80 м. На горке будет три ската, что должно обеспечить вместимость до 200 человек.

В Пермском крае уже создавалась подобная конструкция в 2023 году: тогда она размещалась возле памятника "Единство фронта и тыла".

Горку планируется открыть 27 декабря в рамках событий фестиваля зимних видов спорта, который пройдёт в столице Прикамья в 18-й раз. Демонтаж конструкции планируется на 10 марта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.