На эспланаде в Перми появится горка для сноуборда и тюбинга
В столице Прикамья снова пройдёт фестиваль зимних видов спорта
Центр организации закупок Пермского края разместил на площадке Сбера объявление об электронном аукционе на право оказания услуг по обеспечению функционирования горки для катания на сноубордах и тюбингах.
Начальная цена аукциона — 38 млн руб. Итоги будут подведены 19 ноября.
Предполагается, что горка для катания на лыжах, сноубордах и «ватрушках» будет построена возле Театра-Театра. Её высота — до 8 м, длина — около 80 м. На горке будет три ската, что должно обеспечить вместимость до 200 человек.
В Пермском крае уже создавалась подобная конструкция в 2023 году: тогда она размещалась возле памятника "Единство фронта и тыла".
Горку планируется открыть 27 декабря в рамках событий фестиваля зимних видов спорта, который пройдёт в столице Прикамья в 18-й раз. Демонтаж конструкции планируется на 10 марта.
