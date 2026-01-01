За время праздников «Экспо-каток» в Перми посетили более 16 тысяч человек Он будет открыт до конца января Поделиться Твитнуть

фото: КВЦ «Пермь Экспо»

Бесплатный для посещения «Экспо-каток», открывшийся у здания «Пермь Экспо» 31 декабря, стал у пермяков одним из самых популярных мест для зимнего отдыха. По информации Фонда развития Пермского края, в праздники его посетили более 16 тыс. человек.

«За время новогодних праздников каток, расположенный на площадке «Пермь Экспо» (ш. Космонавтов, 59), посетили более 16 тыс. человек. Каждый день на каток приходили от 1 до 2 тыс. человек», — отметили в компании.

Напомним, каток будет работать до 31 января ежедневно. В будни — с 12:00 до 22:00, перерыв с 17:00 до 18:00, в выходные — с 10:00 до 22:00, перерыв с 15:00 до 16:00. Допустимый температурный диапазон для функционирования катка: от -2 до -22 градусов. Для посетителей в здании «Пермь Экспо» предусмотрены аренда коньков, тёплые раздевалки, кофейня, зоны отдыха для детей и взрослых.

