В преддверии новогодних праздников в Перми откроется «Экспо-каток» Он будет работать до конца января

Фото сгенерировано нейросетью

Во вторник, 31 декабря, в Перми состоится торжественное открытие катка по ш. Космонавтов, 59. Он начнёт работать с 12:00.

Все желающие смогут прийти 31 декабря и покататься до 18:00.

После этого он будет работать по следующему графику: 1 января – с 14:00 до 22:00, со 2 по 31 января – ежедневно с 10:00 до 22:00.

Посещение катка для всех посетителей бесплатное.

Допустимый температурный диапазон для функционирования катка: от -2 до -22 градусов.

Аренда коньков для взрослых — 200 руб., а для детей – 100 руб. Пункт проката коньков и комфортабельные раздевалки находятся в здании «Пермь Экспо».

На территории катка будет работать кафетерий, зоны для отдыха и точка бесплатного Wi-Fi доступа.

