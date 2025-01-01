В преддверии новогодних праздников в Перми откроется «Экспо-каток»
Он будет работать до конца января
Во вторник, 31 декабря, в Перми состоится торжественное открытие катка по ш. Космонавтов, 59. Он начнёт работать с 12:00.
Все желающие смогут прийти 31 декабря и покататься до 18:00.
После этого он будет работать по следующему графику: 1 января – с 14:00 до 22:00, со 2 по 31 января – ежедневно с 10:00 до 22:00.
Посещение катка для всех посетителей бесплатное.
Допустимый температурный диапазон для функционирования катка: от -2 до -22 градусов.
Аренда коньков для взрослых — 200 руб., а для детей – 100 руб. Пункт проката коньков и комфортабельные раздевалки находятся в здании «Пермь Экспо».
На территории катка будет работать кафетерий, зоны для отдыха и точка бесплатного Wi-Fi доступа.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.