Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Театр-Театр сформировал план премьер на открытие большой сцены после реконструкции Премьеры представят Борис Мильграм, Кирилл Люкевич и Марк Букин Поделиться Твитнуть

Пермский академический Театр-Театр полностью сформировал план постановок на первые показы после открытия Большой сцены после реконструкции.

Художественный руководитель театра Борис Мильграм готовит два спектакля: рок-опера «Крысолов» (16+) будет показана ещё до завершения реконструкции — вне стен театра, в июле-августе 2026 года. По замыслу режиссёра, речь идёт о постановке, которая может быть сыграна на большом пространстве под открытым небом, вроде стадиона. Подробно об этом спектакле «Новому компаньону» рассказала композитора Ольга Шайдуллина. Борис Мильграм ставит этот спектакль в тандеме с музыкальным руководителем театра Татьяной Виноградовой, сценография — Зиновий Марголин, костюмы — Виктория Севрюкова, свет — Евгений Козин, хореография — Александр Андрияшкин.

К юбилейному — сотому — сезону Борис Мильграм планирует выпустить вторую в своей режиссёрской карьере «Чайку» (16+) по пьесе А.П. Чехова. Художник-постановщик — Анвар Гумаров. Подробности режиссёрского замысла — в интервью Бориса Мильграма «Новому компаньону».

К открытию театра после ремонта готовится также премьера драматического спектакля «Любовь к трём апельсинам» (16+) по пьесе Карло Гоцци. Над постановкой работает команда режиссёра Кирилла Люкевича, известного пермякам по спектаклю «Датский магазин лопат» (18+) на малой сцене ТТ, а также по микроспектаклю dyimovochka trip, который был показан на «МоноФесте». Пьесу адаптирует драматург Настасья Фёдорова, художники проекта — Александр Мохов, Мария Лукка и Ксения Котенева, композитор Антон Шанихин, видеохудожник Майк (Михаил) Иванов. «Любовь к трём апельсинам» станет, по задумке авторов, «театральным документом, в котором оригинальная эстетика масочной комедии Гоцци сплетается с её современным переосмыслением».

Во время капитального ремонта свою третью премьеру на большой сцене ТТ будет выпускать режиссёр Марк Букин. Подробно о замысле спектакля «Сирано» (16+) о вечной потребности человека в любви и о её горькой недосягаемости и иллюзорности Марк Букин уже рассказал в своём интервью. Над проектом работают композитор Александр Марголин, либреттист Наталия Макуни, художник-сценограф Евгений Терехов, художник по костюмам Ирэна Белоусова, художник по свету Евгений Козин и хореограф Александр Андрияшкин.

