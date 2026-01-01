Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Надеюсь, что театр сможет реализовать все свои замыслы» Главный режиссёр новой молодёжной сцены Театра-Театра Марк Букин — о театральном менеджменте, проекте спектакля «Сирано де Бержерак» и о планах открытия театральной площадки для подростков Поделиться Твитнуть

Фото: Василий Вагин

Самые резонансные новости в сфере культуры в минувшем году приходили из Театра-Театра. Среди них — новость о скором открытии подростково-молодёжной сцены и о назначении Марка Букина её главным режиссёром.

— Поздравляю с назначением!

— Ну, как-то всё к этому планово, планомерно шло. Я даже не особенно заметил смену статуса, просто включился в работу в другом объёме.

— До недавнего времени вы были куратором «Сцены-Молот», которая позиционировалась как экспериментальная и альтернативная. Наверняка остались какие-то ваши наработки, которые ещё не реализованы. Что в ближайших планах этой площадки?

— Самая ближайшая премьера — музыкальный спектакль «Для нежных» (12+. — Ред.). Это результат работы лаборатории музыкального театра «Резиденция ТТ» 2023 года. Там был создан эскиз, и вот наконец-то он превратится в полноценный спектакль. Режиссёр Ярослав Жевнеров ставит его по пьесе Вики Костюкевич, композитор — Анастасия Дружинина. Это история про детей во взрослом мире; внутренний монолог ребёнка, попавшего во взрослый мир, который непонятен. Самое интересное в этой работе даже не тема, потому что тема эта, в общем-то, не новая, а жанр. Там очень специфическая драматургия, очень интересная работа с языком… Первая сцена — монолог ребёнка, который ещё не родился. Мне кажется, это интересный проект.

— Репертуар «Сцены-Молот» активно пополняется за счёт результатов лабораторий. Вы планируете продолжать эту практику?

— Мы пока в размышлении. Есть ощущение, что лабораторный формат зашёл в художественный тупик: каждая лаборатория всё меньше и меньше приносит плодов. С последней лаборатории мы не взяли ни один проект. Все спектакли, которые были результатами лабораторий и активно идут на «Сцене-Молот»: «Живая история о смерти» (12+. — Ред.), «Чёртова доставка» (16+. — Ред.), «Как пережить лето» (12+. — Ред.), — всё это первая и вторая лаборатории, а с последних трёх, по-моему, до сцены-то ничего не дошло. Это, конечно, не катастрофа: лаборатория — это же не про успех, это исследование жанра, темы, формата… В своём нынешнем виде лаборатория мюзикла себя исчерпала, поэтому возможно, что она переформатируется в лабораторию другого направления.

— Похоже, что у «Сцены-Молот» сейчас кризисный момент: одновременно ушёл на повышение её куратор и закрылся источник пополнения репертуара — лаборатория мюзикла. Что же будет с экспериментальной сценой?

— Мы думаем о новом кураторе, о новых жанрах и темах. Хотим исследовать время, культуру разного времени, то, как человек себя ощущал в 1980-е, 1990-е, 2000-е годы. Отчасти эту тему открыл спектакль Дмитрия Волкострелова «Коридор» (16+. — Ред.), и нам кажется, что это плодотворная ниша.

— Кроме того, что вы теперь главный режиссёр новой площадки, вы ещё и просто теа­тральный режиссёр. Расскажите о спектак­ле «Сирано де Бержерак» (16+), который вы собираетесь выпустить.

— Сейчас проект находится в стадии запуска. Мы согласовываем постановочную команду, она очень большая, потому что это музыкальный спектакль, что-то близкое к рок-панк-мюзиклу. Музыку написал Александр Марголин, композитор, который работал с нами на спектакле «Как пережить лето». Изюминка этого спектакля в том, что абсолютно все музыкальные фрагменты — а они представляют собой большую часть происходящего на сцене — будут исполняться на французском языке.

— С субтитрами?

— Да. Это будет не обычный подстрочник, а поэтический текст, потому что, как мне кажется, поэзия, слово — это, собственно говоря, главный герой этой пьесы.

Это пьеса про любовь, а любовь у нас, в русском языке, в русском слове — это не что-то лёгкое и воздушное, а что-то тяжёлое, драматичное; само это словосочетание — «я тебя люблю» — всегда непросто произнести. Другое дело — I love you, l'amour и так далее: всё такое летящее, воздушное, оно уже как бы на кончике языка. Поэтому мы выбрали для постановки такое двуязычие.

— Кто будет играть главные роли?

— Сирано — Марат Мударисов, Кристиан — Стас Фоминых, Роксана — Эмилия Веприкова. Это один состав исполнителей, но, возможно, составов будет несколько, потому что это очень сложная музыка, там нужно не просто пение, а вокал определённого стиля и качества, какого в нашем театре ещё не было: что-то в сторону Честера Беннингтона, солиста Linkin Park, но не буквально. Это экстремальный вокал — с одной стороны, агрессивная, но в то же время мягкая, лиричная и сложная музыка.

Мы снова сотрудничаем с художником Евгением Тереховым, с которым я выпустил «Отцов и детей» (16+. — Ред.) и «Идиота» (18+. — Ред.). Художник по костюмам — всем известная Ирэна Белоусова, саунд-дизайнер и в каком-то смысле музыкальный руководитель проекта — Андрей Платонов, художник по свету — Евгений Козин, будет ещё хореограф, будет видеохудожник, но пока мы в процессе подбора этих профессионалов.

— Это один из спектаклей к открытию Большой сцены после ремонта?

— Мы будем к этому стремиться, но проект сложный и не хочется с ним поспешить.

— Вы занимаетесь подростково-молодёжным театром, который вы в самое ближайшее время откроете в «пирамиде» на улице Крисанова, 12б. Есть ли уже название у этой сцены, определены ли сроки её открытия?

— Этот проект будет называться «Твой молодёжный театр», ТМТ, или просто «Твой». Не знаю, какой вариант в народе приживётся. До сих пор у подростков не было своего театра. Мы задумали его как их собственное место, куда они смогут прийти, чувствовать себя свободными, где им рады, где они смогут проводить время: смотреть кино, слушать музыку, сидеть в ноутбуках, заряжать телефон и пить кофе — и при этом находиться в театре. Мне хочется взрослого диалога с подростками — откровенного, честного. Конечно, это непросто, потому что проблемы у подростков уже серьёзные, очень серьёзные и разнообразные: сепарация от родителей, взаимодействие с учителями, половое созревание, первый сексуальный опыт, первая любовь и так далее. Всё это — прекрасные, острые, замечательные темы, о которых, мне кажется, важно и нужно говорить.

Мы наметили два направления в репертуаре молодёжного театра: основное и дополнительное, образовательное — это наш проект «Театр — в школы» (12+. — Ред.): постановки по классической литературе из школьной программы. Бедные подростки с ней мучаются, потому что учителя им всё это навязывают, им с этой литературой скучно… А мы предлагаем спектакли малого формата, в форме сторителлинга. Я бы назвал это направление «Нескучная классика».

— Те спектакли, которые ставил для выездных показов Александр Пронькин, выйдут на эту сцену?

— Часть из них — да. И мы будем продолжать эту работу.

— Что вы готовите к открытию ТМТ?

— Мы надеемся открыться в марте и успеть сделать спектакль, рабочее название которого — «Покрышки» (16+), — про подростков из неблагоприятного района, которые пытаются вырваться в большую жизнь, найти себя. Это пьеса драматурга и режиссёра из Новосибирска Дмитрия Шмакова, ученика Алексея Крикливого (постановщик спектаклей Театра-Театра «Одиссея» (12+) и «Удачи, Марк!» (12+. — Ред.).

Дмитрий Шмаков тоже будет ставить спектакль на нашей молодёжной сцене, по крайней мере, мы с ним ведём переговоры о постановке с замечательным названием «Типа я» (16+. — Ред.). Эта книга Ислама Ханипаева — настоящий хит, спектакли по ней поставили просто все. Трудно найти книгу для подростков и о подростках, которая стала бы такой же суперпопулярной в последние годы.

Ещё одно название — «Хокинг» (16+. — Ред.). Это будет моноспектакль, его репетируют два актёра — Михаил Меркушев и Артём Радостев. Будет и классика — например, «Недоросль» (12+. — Ред.) Фонвизина. По-моему, это совершенно напрасно забытая прекрасная пьеса, которая может звучать очень современно. Спектакль готовится ставить режиссёр из Санкт-Петербурга Илья Бабушкин.

— Большой объём постановок, много новых для Перми режиссёрских имён… Вас кто-то консультировал?

— Я много консультировался с Олегом Семёновичем Лоевским (театральный и фестивальный продюсер, критик, эксперт из Екатеринбурга. — Ред.), нас предметно консультировала прекрасная Наталья Сергеевская, у которой в Петербурге «Театр 27» — просто замечательный подростковый театр. Она была и есть мой куратор-наставник, потому что мне до сих пор это поле было незнакомо. С «Театром 27» работает наш пермский режиссёр Дмитрий Мульков, который на «Сцене-Молот» поставил «Маузер» (18+. — Ред.). Надеюсь, он тоже будет ставить спектакли в «Твоём театре».

Ещё планируем поставить «Садако» (12+. — Ред.) — историю о японской девочке, пережившей ядерную бомбардировку, и… «Дорогую Елену Сергеевну» (18+. — Ред.). Это популярное во время перестройки название всё ещё становится основой очень актуальных спектаклей, я видел такие постановки.

В общем, репертуарная матрица новой сцены будет состоять из трёх направлений: нескучная классика, актуальные современные названия и экспериментальные перформативные проекты, когда нет никакой пьесы, нет как будто исходной драматургии, а есть концептуальная, тематическая, сочинённая режиссёром история. Ну, например, спектакль «Блэкбокс» (18+. — Ред.). Суть его в том, что всё происходит в полной темноте, конфиденциально. Ты заходишь в чёрный куб, где можешь сказать всё что угодно.

Есть также проект «Рэп рефлекс» (12+. — Ред.): с режиссёром Виталием Фёдоровым из Хабаровского ТЮЗа мы продумываем такую историю, где совместно со зрителем сочиняется рэп-спектакль, чтобы подростки сами набрасывали тексты.

Мы очень стремимся к тому, чтобы это было реализовано. Возможно, именно такие — совместные со зрителем — будут у нас новые лаборатории. Например, подростки под руководством действующих драматургов напишут пьесу, а мы посмотрим, сколько там будет крутого и классного и что из этого можно воплотить на сцене.

— Планы грандиозные…

— Дай-то бог, чтобы нам всё удалось воплотить. Сейчас во всех смыслах непростое время, и я очень надеюсь, что всё, про что я рассказал, реализуется и состоится. Всё сложно. Стройки, суды, и так далее, и так далее… Я очень надеюсь, что театр сможет реализовать все свои замыслы и никто этому не помешает. Обещать что-то в нашей ситуации невозможно, но мечтать, думать о будущем, его планировать и поступательно к нему идти — это то, что непременно нужно делать.

