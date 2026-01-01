«Мы хотим, чтобы ребёнок проживал суперинтересную жизнь» Ольга Шайдуллина, композитор, куратор детской сцены Театра-Театра — о первом годе работы Театра-Тятрика, о сотрудничестве с Борисом Мильграмом и о предстоящей премьере — рок-опере «Крысолов» Поделиться Твитнуть

«Новый компаньон» продолжает разговоры с людьми, которые за прошедший год смогли изменить культурный ландшафт Перми. Одним из самых ярких и обсуждаемых проектов, который заработал в 2025 году, стал Театр-Тятрик — детская сцена Театра-Театра. Московский композитор Ольга Шайдуллина курирует Тятрик вместе с режиссёром Антоном Калипановым и в декабре 2025 года прибыла в Пермь, чтобы отметить год работы детской сцены и поговорить о её первых итогах.

— Вы довольны работой в течение года?

— Мне кажется, театр — это не то место, где можно мыслить категориями «доволен» или «недоволен». Театр — это процесс, и в смысле художественного руководства Тятрик ничем не отличается от большого театра.

Очень много сделано. Не верится, что мы отмечаем всего лишь первую годовщину. Когда я села в самолёт, чтобы лететь в Пермь, я осознала, что прошёл всего год, а по ощущению, будто бы прошло гораздо больше, по крайней мере, несколько лет. Если анализировать с точки зрения соотношения прошедшего времени и количества сделанного, наверное, это грандиозно. Это впечатляет. Что касается побед, результатов за этот год, то, мне кажется, наше главное достижение — внимание зрителей к этой площадке. И не только зрителей: руководители детской сцены Маргарита Юдина и Евгения Дорохова стали номинантами на премию Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров — главную профессиональную премию в этой сфере, а в Перми театру вручили за этот проект премию «Коммерсанта-Прикамье» «Твёрдые знаки».

— А если говорить о творческих результатах?

— Главный творческий результат, наверное, — это то, что нам удаётся быть адекватными нашей идее. Эта идея в том, чтобы показать семейному и детскому зрителю большую театральную палитру: приглашать разных режиссёров, которые приносят своё видение семейного театра, семейных спектаклей, свою коммуникацию с маленьким зрителем. В этой палитре — и московские режиссёры, и петербургские.

Не каждый современный режиссёр интересуется детским театром, не каждому это близко, не каждый умеет и не каждый хочет работать с детьми. Мы по крупинкам собираем пул режиссёров, которые готовы участвовать в нашем проекте. Мало того, что мы работаем для семейного зрителя, мы ещё очень камерные. Не каждому режиссёру интересно высказывание, когда у тебя зритель на расстоянии полутора метров! Это какое-то должно быть особое свойство личности режиссёра, которому интересно на такой дистанции разговаривать с маленьким зрителем.

— В начале работы Театра-Тятрика было заявлено, что там кроме собственно театральных постановок будет другая активность: мастер-классы, кафе, книжная лавка… Мне кажется, что всё это пока ещё не дошло до того уровня, который был заявлен на старте.

— Ну, почему же? На втором этаже работает уютная театральная кофейня. В книжной лавке — больше 40 наименований книг для детей от 0 до 12 лет, а также книги современных авторов для мам и пап. Ассортимент постоянно обновляется. Театр-Тятрик заботится о развитии зрительских сервисов. Мы с Антоном (Калипановым — ред.) занимаемся образовательными программами. В конце декабря прошла череда показов тематических творческих мастерских. Например, 28 декабря состоялось выступление «Семейного хора», где поют дети и взрослые вместе: мамы, бабушки, дедушки, даже папы приходят и поют с детьми. Мы хотим, чтобы ребёнок, который приходит заниматься в мастерскую, проживал суперинтересную жизнь; чтобы вот в эти два часа, которые он проводит с нами, ему было в моменте хорошо. Мы не стремимся к тому, чтобы он, замученный, заученный, вышел и заблистал на сцене; мы не про это, а про то, чтобы ему было хорошо прямо на занятии.

С июля 2025 года в Театре-Тятрике было проведено семь мастерских в разных направлениях: мюзикл, драматический спектакль, театр теней и семейный хор. Планируем расширять творческие программы, уже сейчас думаем о летних сессиях и хотим, чтобы это было про жизнь, а не про результат. Летом планируем проводить лаборатории — самые разнообразные театральные интенсивы: неделя теневого театра, неделя музыкального театра, неделя театра картонного…

— Что ещё в ваших планах на 2026 год?

— Мы с Антоном будем ставить моноспектакль по Янушу Корчаку «Когда я снова стану маленьким» (6 +, от 8 лет). В главной роли будут сменять друг друга два очень разных актёра — Альберт Макаров и Вячеслав Чуистов. Это будет фактически два разных спектакля; понятно, что технологически, постановочно они будут одинаковые, но так как актёры — разные, мы с каждым из них решаем главную роль отдельно. Это большая работа, она у нас уже продолжается полгода, и надеюсь, что мы успеем сделать премьеру в феврале. Художник — Карина Автандилова. Спектакль для детей от восьми лет, но тема довольно серьёзная: те самые отношения между взрослыми и детьми, которые нас так волнуют в современном мире и по поводу которых мы много-много и долго можем говорить.

Следующий спектакль выпустят лауреат «Золотой Маски» Влад Костин и художник Анна Горбас, которая у нас делала «Алису в стране чудес» (6 +). В марте они представят спектакль по пьесе молодого драматурга Марии Зелинской «Бегемот-невидимка» (6 +, от 4 лет).

В апреле Фамил Джавадов выпустит «Няню Ву» (6 +) по тексту Ксении Горбуновой. Это история про робота-няню.

Завершит нашу весеннюю серию премьер в мае «Тео — театральный капитан» (6+), спектакль Сюзанны Классеп по пьесе Нины Дашевской. Это история про мышонка, который живёт в оперном театре. Кстати, с Ниной Дашевской мы планируем сделать серию встреч, потому что она — звезда современной литературы для детей и готова к тому, чтобы сюда приехать. У неё есть авторские программы мастер-классов и встреч с семейным зрителем.

— Сотрудничество с Театром-Театром что-то дало принципиально важное для вас как для творческой личности?

— Для меня как композитора Пермь оказалась городом возможностей: я пишу музыку для театра, но очень мало таких театров, которые готовы работать в музыкальном жанре, отличном от традиционных мюзиклов. Борис Леонидович Мильграм дал мне уникальную свободу действий. Здесь я каждый раз могу рисковать и пробовать что-то, чего ещё не делала. Я вообще люблю вступать в неведомые зоны, ещё тёмные для меня, и смотреть туда, куда страшно. Как буддисты говорят? Идти туда, куда страшно! Все три спектакля, которые я уже сделала в Театре-Театре — это новые для меня территории: «Антигона» (16 +) — это не то же самое, что «Удачи, Марк!» (12 +), а «Марк» — не то же самое, что «Алиса в стране чудес». Все эти три штуки совершенно разные.

— Сейчас у вас готовится премьера рок-оперы «Крысолов» (16+)…

— «Крысолов» — это для меня ещё один челлендж. Мы с Михаилом Михайловичем Бартеньевым (автором либретто — ред.) много работаем, но в Театре-Театре это первая наша совместная работа, и мы с трепетом к ней подошли. Когда мы готовились к написанию, мы нашли очень много вариантов истории о Гаммельнском крысолове и обнаружили, что легенда о том, как крысолов избавил город от крыс, его кинули на деньги и в отместку он увёл из города детей, основана на реальных событиях. В воскресный день, когда взрослые были в церкви, детей собрали и увели. Это всё в церковных книгах записано, и число указано, и год.

— У легенды о Гаммельнском крысолове есть несколько вариантов финала. У вас он какой?

— Я финал наш спойлерить не буду, скажу только, что Борис Леонидович Мильграм заказал нам «рок-панк-оперу». Мы такого ещё не делали. Мы взяли отличного аранжировщика, он как раз из среды рокеров. Это Дмитрий Кондрусёв, он работал с группами «КняZz», «Земляне», «Boycott», «Nobody.one», «Hypnose» и других. Очень крепкий профессионал и сам мощный исполнитель, знает эту музыку изнутри. Артисты учат свои партии уже почти год, партитура непростая.

Крысолова споёт Александр Гончарук. По нашей затее, Крысолов — это не какой-то тёмный рыцарь, и не белый рыцарь, а человек, наделённый особым даром, который, возможно, даже и не понимает этого дара, который не знает, насколько он сильный и зачем он настолько сильный. Саша Гончарук тут, конечно, идеально вписывается со своей природой актёрской, которая очень сложная, неуловимая; такое ощущение, что Саша сам обладает даром, который не осознаёт и не ощущает. К тому же у него подходящий вокал: фронтмен рок-группы — это обязательно тенор, если голос ниже, он будет петь в гитарной тесситуре и тогда невозможно будет гитары в перегрузах давать, ему придётся гитары перекрикивать.

— Ставить будет сам Мильграм?

— Да. Борис Леонидович — исключительный пример «играющего тренера»: он умудряется стратегически руководить театром и давать свободу и особые возможности всем «игрокам» — авторам и режиссёрам, при этом оставаться ищущим, пробующим новое, не почивающим на лаврах творцом. Театр-Театр благодаря ему сделал огромный рывок вперёд. Если Мильграма лишат возможности работать в его театре, это будет катастрофа для всей театральной России и особенно для Перми.

