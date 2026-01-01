Пермский аэропорт вошёл в число семи крупнейших воздушных гаваней России В наступившем году появятся авиарейсы из Перми в Абхазию, ОАЭ и Китай Поделиться Твитнуть

Пермский аэропорт Большое Савино вошёл в список семи крупнейших аэропортов России — с пассажиропотоком от 2 до 4 млн человек. Это произошло после того, как пассажиропоток в аэропорту достиг рекордного показателя в 2 млн человек. Среднегодовая загрузка воздушных судов выросла с 72 до 84%.

Эти данные привёл министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на рабочей встрече с главой региона Дмитрием Махониным.

В 2025 году было открыто два новых субсидируемых авианаправления: Пермь—Ярославль и Пермь—Горно-Алтайск, а также два новых международных рейса — в Ташкент (Узбекистан) и Камрань (Вьетнам).

В 2026 году стали доступны авиарейсы в Сухум (Абхазия). Кроме того, минтранс ведёт переговоры по открытию рейсов в Дубай (ОАЭ) и Китай.

