В пермском аэропорту встретили двухмиллионного пассажира

Константин Долгановский

Сегодня, 31 декабря, Международный аэропорт Пермь встретил двухмиллионного пассажира в юбилейном для аэропорта году. Им оказалась Анастасия Рубцова, прилетевшая из Москвы рейсом авиакомпании «Аэрофлот» на новогодние каникулы. Её поприветствовали представители аэропорта и вручили памятные подарки. Об этом пишет ВЕТТА.

Также в министерстве транспорта Прикамья сообщили, что в 2026 году будет продолжена программа субсидируемых авиаперевозок по десяти федеральным направлениям, включая Самару, Казань, Минеральные Воды и Калининград.

В 2025 году впервые заработали субсидированные рейсы в Ярославль и Горно-Алтайск. Средняя загрузка на этих маршрутах составила 75-80%, что подтвердило их высокую востребованность. В связи с этим полёты в оба города будут продлены за счёт средств краевого бюджета. Выполнять их поручено авиакомпаниям «РусЛайн» и «ЮВТ АЭРО». Первые рейсы в Ярославль запланированы на 6 и 8 января, а в Горно-Алтайск — еженедельно по пятницам.

Кроме того, в новом году продолжится субсидирование и международных направлений. Впервые для жителей Пермского края станет доступен прямой рейс в Сухум (Абхазия). Первые вылеты запланированы уже на новогодние праздники — 3, 4, 10 и 11 января. После праздничного периода полёты возобновятся летом.

