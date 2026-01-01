Пассажиропоток аэропорта Перми в 2025 году достиг 2 млн человек Более 280 тысяч пассажиров отправились за границу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пассажиропоток пермского аэропорта Большое Савино в 2025 году составил 2 004 861 человека, об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Уточняется, что 1 707 582 пассажира воспользовались внутренними рейсами, а 284 295 человек отправились за границу, что на 36,9% больше, чем в 2024 году.

12 984 пассажира выбрали аэропорт как транзитный пункт.

В настоящее время из Большого Савино доступно 28 прямых направлений: 19 — внутри страны, четыре — в страны СНГ и пять — в дальнее зарубежье.

Для справки: по итогам 2024 года пассажиропоток аэропорта Перми в 2024 году превысил 1,95 млн человек, в 2023-м — составил 1 992 852 человека, в 2022-м — 1 743 696, в 2021-м — 1 928 330, в 2020-м — 1,1 млн пассажиров. В допандемийном 2019 году пермский аэропорт обслужил 1 647 005 человек.





