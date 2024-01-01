Пассажиропоток аэропорта Перми в 2024 году превысил 1,95 млн человек Это меньше, чем было год назад Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В преддверии Нового года пермский аэропорт Большое Савино подвёл итоги работы.

Одним из основных показателей функционирования воздушной гавани является объём пассажиропотока. В 2024-м по аэропорту Пермь он превысил 1,95 млн человек. Наибольшее количество пассажиров перевезла авиакомпания «Аэрофлот» — 660 тыс. Большое Савино обслуживало воздушные суда 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Количество прямых направлений, по которым можно было отправиться из Перми, достигло 30. Самым популярным оказалось, конечно, направление на Москву. Им воспользовались 900 тыс. человек.

Для справки: по итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта Перми составил 1 992 852 человека, в 2022-м — 1 743 696, в 2021-м - 1 928 330, в 2020-м - 1,1 млн пассажиров. В допандемийном 2019 году пермский аэропорт обслужил 1 647 005 человек.

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