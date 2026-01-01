Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны даты пермских кинофестивалей «Флаэртиана» пройдёт 25 сентября — 1 октября 2026 года, а «Медвежонок» — 30 мая — 1 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская синематека составила график кинофестивалей, которые пройдут в Перми в 2026 году.

Первым из них состоится фестиваль научно-популярного кино Future.doc (12+): он всегда приурочен к Дню космонавтики и в этом году намечен на 9-12 апреля. Синематека приглашает к участию режиссёров, посвятивших свои документальные фильмы научным идеям и технологиям. Приём заявок открывается 19 января и продлится до 1 марта.

Главный пермский фестиваль документального кино «Флаэртиана» (18+) состоится 25 сентября — 1 октября 2026 года. Кроме того, пройдут ещё два события, связанные с «флаэртиановским» контентом. 1-5 июля состоится акция «Флаэртиана в городе» (12+): документальные фильмы будут демонстрироваться на самых разных городских площадках. «Эхо «Флаэртианы» (18+) — показ фильмов-призёров фестиваля 2026 года — пройдёт 18-22 ноября.

Фестиваль пермского кино и кино, связанного с Пермским краем, «5.6» (18+) намечен на 11-13 декабря.

Кроме того, «Пермская синематека» планирует другие специальные события: 24 января состоится творческая встреча с Павлом Печёнкиным и просмотр фильмов режиссёра в честь его юбилея; 7 февраля будет торжественно отмечаться юбилей самой синематеки — 20 лет; День российского кино будет отмечаться, как всегда, 27 августа, а Международный день кино — 28 декабря.

Все события будут базироваться в киноцетре «Кристалл», кроме «Флаэртианы в городе».

Пермская синематека не единственная проводит кинофестивали в Перми. Есть целая серия событий у Центра развития кинопроизводства; главное из них — фестиваль детского и семейного кино «Медвежонок» (0+), который всегда проходит в уикенд, ближайший к Дню защиты детей. Вот и в этом году фестиваль состоится 30 мая — 1 июня. Его площадками станут «Кристалл» и фестивальный городок на эспланаде.

«Новый компаньон» ранее сообщал даты основных городских фестивалей и этноландшафтного фестиваля «Зов Пармы», а также рассказывал о том, какие события в наступившем году войдут в программу «59 фестивалей 59 региона».

