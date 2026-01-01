Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны даты летних городских фестивалей В программе летнего досуга – уличный театр и джаз Поделиться Твитнуть

По просьбе «Нового компаньона» Центр по реализации проектов в сфере культуры назвал даты некоторых популярных городских фестивалей.

Фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+) пройдёт 20 и 21 июня, как всегда, на площади перед Театром-Театром. Театральное действие нон-стоп пройдёт с 14:00 до 23:00 оба дня. Список участников обещан в самое ближайшее время.

Музыкальный фестиваль «ЛетоJazz» пройдёт 18 июля. В ближайшее время определятся площадки, но уже известно, что фестиваль, как всегда, будет состоять из двух частей: первая (0+) — на открытом воздухе, вторая (16+) — на закрытой площадке.

Дата проведения фестиваля электронной музыки и визуального искусства eFest (16+) пока не определена, но точно известно, что фестиваль будет и что он пройдёт в конце лета — начале осени.

Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов «Феерия» состоится 20 ноября.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, какие на 2026 год планируются загородные фестивали в рамках программы «59 фестивалей 59 региона» и Года единства народов России.

