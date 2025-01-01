Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны основные загородные фестивали 2026 года В особую событийную линейку выделены фестивали в рамках Года единства народов России Поделиться Твитнуть

Алексей Уткин

Стали известны победители конкурса «59 фестивалей 59 региона».

Эксперты поддержали многие известные фестивали, ставшие популярными поводами для событийного туризма, такие как праздник черники и черничного пирога в Красновишерске (0+), фестиваль исторической реконструкции «Несравненная Бикбарда» (0+) в родовом имении семьи Дягилевых, фестиваль археологии и исторической реконструкции «Железный город» (0+) в Верхне-Чусовских городках, арт-пикник «У Камского моря» (0+) в Насадке и др. Некоторые из них проходят с успехом с первых лет реализации проекта «59 фестивалей 59 региона»; так, краевой фестиваль сказок «Ореховая веточка» им. Евдокии Трясциной (0+) в Октябрьском и фестиваль народных ремёсел «Праздник топора» (0+) в с. Зарубино Кунгурского округа пройдут уже в 15-й раз, а Межрегиональный фестиваль национальной игрушки и игровой культуры «Акань» (0+) в Кудымкаре — аж в 18-й!

Есть и новички в фестивальном календаре. Так, впервые состоится атмосферный фестиваль «Книги, кино, кофе» (6+) в Чайковском и летний фестиваль инструментальной музыки «Музыка Камы» (6+) в Соликамске, экофестиваль «Заповедная ночь» (0+) Красновишерске. Поскольку фестивалей ровно 59, из календаря уйдут некоторые известные события, которые проходили в прежние годы, например, «Скобелевка мастеровая» (0+).

Специальный календарь составят события, посвящённые Году национального единства. Их восемь, и все — уже известные. Так, популярнейший обрядовый праздник «Вежалун Ыджыт лун» (коми-пермяцкая Пасха) в Архангельском (0+) или «Стрöча» (коми-пермяцкая Троица) в Кочёвском округе (0+)уже много лет собирают поклонников этнографического туризма.

Таким образом, событийная линейка загородных фестивалей включит в себя в 2026 году не 59, а 67 событий.

Проект «59 фестивалей 59 региона» работает в Пермском крае с 2008 года. За эти годы он стал узнаваем как в Прикамье, так и за его пределами и «поставил на крыло» многие и многие фестивали. Организатор и куратор проекта — Пермский дом народного творчества «Губерния». С 2008-го на карте Пермского края не осталось ни одного округа, который не стал бы участником проекта.

