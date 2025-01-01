Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Стали известны основные загородные фестивали 2026 года
В особую событийную линейку выделены фестивали в рамках Года единства народов России
Стали известны победители конкурса «59 фестивалей 59 региона».
Эксперты поддержали многие известные фестивали, ставшие популярными поводами для событийного туризма, такие как праздник черники и черничного пирога в Красновишерске (0+), фестиваль исторической реконструкции «Несравненная Бикбарда» (0+) в родовом имении семьи Дягилевых, фестиваль археологии и исторической реконструкции «Железный город» (0+) в Верхне-Чусовских городках, арт-пикник «У Камского моря» (0+) в Насадке и др. Некоторые из них проходят с успехом с первых лет реализации проекта «59 фестивалей 59 региона»; так, краевой фестиваль сказок «Ореховая веточка» им. Евдокии Трясциной (0+) в Октябрьском и фестиваль народных ремёсел «Праздник топора» (0+) в с. Зарубино Кунгурского округа пройдут уже в 15-й раз, а Межрегиональный фестиваль национальной игрушки и игровой культуры «Акань» (0+) в Кудымкаре — аж в 18-й!
Есть и новички в фестивальном календаре. Так, впервые состоится атмосферный фестиваль «Книги, кино, кофе» (6+) в Чайковском и летний фестиваль инструментальной музыки «Музыка Камы» (6+) в Соликамске, экофестиваль «Заповедная ночь» (0+) Красновишерске. Поскольку фестивалей ровно 59, из календаря уйдут некоторые известные события, которые проходили в прежние годы, например, «Скобелевка мастеровая» (0+).
Специальный календарь составят события, посвящённые Году национального единства. Их восемь, и все — уже известные. Так, популярнейший обрядовый праздник «Вежалун Ыджыт лун» (коми-пермяцкая Пасха) в Архангельском (0+) или «Стрöча» (коми-пермяцкая Троица) в Кочёвском округе (0+)уже много лет собирают поклонников этнографического туризма.
Таким образом, событийная линейка загородных фестивалей включит в себя в 2026 году не 59, а 67 событий.
Проект «59 фестивалей 59 региона» работает в Пермском крае с 2008 года. За эти годы он стал узнаваем как в Прикамье, так и за его пределами и «поставил на крыло» многие и многие фестивали. Организатор и куратор проекта — Пермский дом народного творчества «Губерния». С 2008-го на карте Пермского края не осталось ни одного округа, который не стал бы участником проекта.
