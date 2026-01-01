Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны даты проведения этноландшафтного фестиваля в Прикамье «Зов Пармы» намечен на 25-26 июля Поделиться Твитнуть

Дом народного творчества «Губерния»

Продолжает верстаться фестивальный календарь Пермского края на 2026 год. Стали известны даты проведения этноландшафтного фестиваля «Зов Пармы» (0+). Он намечен на уикенд 25 и 26 июля.

Пермский дом народного творчества «Губерния», который проводит фестиваль, позиционирует его как юбилейный, потому что он проходит в 15-й раз. Как всегда в последние годы, фестивальная площадка будет оборудована на окраине д. Серёгово Чердынского района.

Информация для мастеров, музыкантов и других потенциальных участников фестиваля появится в апреле-мае.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о датах проведения городских летних фестивалей и о победителях конкурса программы «59 фестивалей 59-го региона».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.