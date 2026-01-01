После падения частного вертолёта в Прикамье завели уголовное дело В результате происшествия погибли два человека Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Следственные органы Центрального МСУТ СК России завели уголовное дело по факту авиапроисшествия с частным вертолётом Robinson R44 Raven в Прикамье. Об этом сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Причиной падения судна на территории горнолыжного курорта могли стать нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта управляющим вертолётом или техническая неисправность.

«По версии следствия, днём 7 января 2026 года частный вертолет Robinson, совершая несанкционированный полёт на низкой высоте, совершил столкновение с металлическим тросом, предназначенным для функционирования горнолыжного оборудования на территории базы отдыха «Ашатли Парк». В результате столкновения вертолёта с воздушным объектом и последующего падения с высоты на снежную поверхность он получил серьёзные технические повреждения, и два человека, находившихся на борту, погибли», — сообщили в ведомстве.

Следователи СК России на транспорте проводят комплекс следственных действий, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. К мероприятиям привлечены специалисты в области авиации. В данный момент допрашиваются свидетели, запланирован ряд экспертиз.

Как писал «Новый компаньон», на земле разрушений и пострадавших посетителей комплекса в результате происшествия нет. Росавиация классифицировала инцидент как авиационную катастрофу. По информации СМИ, погибшими являются учредитель транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны компании Эльмир Коняков. Вертолёт Robinson R44, принадлежащий ТТК, совершал несанкционированный полёт.

