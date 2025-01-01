Для пешеходов составили маршрут обхода путепровода у «Мориона» в Перми Участок шоссе Космонавтов закроют на реконструкцию с 8 января Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Министерство транспорта Пермского края опубликовало для пешеходов схему маршрута обхода закрывающегося на реконструкцию путепровода по ш. Космонавтов в Перми. Переход будет возможен через железнодорожные пути в районе остановки «1436 км», рядом с манежем «Спартак».

«Совместно со специалистами УАДиТ составили для вас маршрут для пешеходов, чтобы безопасно обойти путепровод. Переход возможен через ж/д пути в районе остановки «1436 км». Схема движения может немного измениться в процессе временной эксплуатации участка ул. Строителей», — сообщили в пресс-службе минтранса.

Напомним, путепровод на ш. Космонавтов 8 января закроют на реконструкцию до 1 ноября 2027 года. Ограничение коснётся участка от ул. Плеханова до дома № 108 на ш. Космонавтов. В связи с этим изменится движение транспорта, в том числе пути следования общественного транспорта. «Новый компаньон» публиковал схемы маршрутов городских и пригородных автобусов.

